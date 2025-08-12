ENTITATS
Andorra amb Palestina es reconverteix en Hope Palestina pel poc suport
Andorra amb Palestina redefineix l’orientació després de trobar poc suport al Principat i passa a globalitzar-se sota el nom de Hope Palestina. Ho van anunciar ahir al matí els impulsors, tot apuntant que la xarxa està formada per 15 voluntaris de diferents països, d’Andorra però també d’Espanya, Argentina, Bèlgica o els Estats Units. Hope Palestina continuarà la mateixa tasca, fer de pont directe entre famílies palestines i persones que desitgen ajudar, i pròximament posarà en marxa una web per donar visibilitat a aquestes situacions. “No gestionem diners, les donacions es fan de manera directa entre donant i família, un cop verificada la situació”, remarca el grup. Actualment, hi ha 19 famílies que reben ajuda directa i més de 30 que es troben en espera de ser validades. L’associació confia que el Govern reconegui l’estat de Palestina “com a acte de compromís ètic amb la dignitat dels pobles i els drets humans”.