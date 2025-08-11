Cultura
'Visita a l’orgue', un llibre que converteix els infants en autors i protagonistes
La llibreria la Trenca ha acollit avui la presentació de Visita a l’orgue, una obra que combina art, educació i patrimoni musical i que neix d’una proposta de l’editorial valenciana Media Vaca, representada pels seus editors Begoña Lobo i Vicente Ferrer, juntament amb l’organista i autor dels comentaris, Ignasi Ribas Taléns.
El projecte és el resultat d’una activitat educativa que ha reunit quasi un centenar d’infants dels comuns de la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Cada nen ha visitat l’orgue de la seva parròquia, ha escoltat el so i ha descobert el funcionament gràcies a les explicacions de Ribas. A continuació, han participat en un taller de dibuix per plasmar la seva experiència. Aquest material, que inclou també comentaris personals, ha donat forma al llibre, amb tots els participants representats i alguns amb més d’una obra publicada, segons s'han explicat en la presentació.
Begoña Lobo ha assenyalat que el valor del projecte és “treballar amb nens com a autors i protagonistes, no només com a lectors”, una filosofia que forma part de la col·lecció 'Aún Aprendo', dedicada a llibres nascuts de tallers infantils. Media Vaca, guanyadora l'any 2018 del Premi Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, manté un catàleg reduït de tres títols anuals, tots ells il·lustrats i concebuts com a “lectures de fons de biblioteca” que perduren en el temps.
Estructura del llibre
Ribas ha indicat que el llibre es divideix en quatre parts: una breu història de l’orgue des dels seus orígens fins a l’actualitat; una descripció de l’estructura de l’instrument, il·lustrada amb els dibuixos dels infants; el relat de les visites a cada orgue de les tres parròquies; i, finalment, una secció amb 25 preguntes formulades pels nens i respostes per l’organista.
Per a Vicente Ferrer, molts dels dibuixos revelen com els infants han percebut l’orgue com “una casa o un espai habitable”, un lloc de refugi. Begoña Lobo hi afegeix que Visita a l’orgue és “una finestra al món per explicar què és l’orgue i com el viuen els nens d’Andorra”.
El llibre, que ha requerit un any de treball per ordenar el material, també inclou retrats fets pels mateixos autors, evitant la fotografia per preservar la naturalitat i la mirada infantil. Els editors han subratllat que la publicació és alhora un record tangible per als participants i una eina per projectar el patrimoni musical d’Andorra a escala internacional.
El llibre es pot adquirir a la llibreria la Trenca i es presenta com el testimoni viu d’un projecte que uneix creativitat, transmissió cultural i experiència compartida. L’Aleix, alumne d’11 anys de l’Escola Andorrana d’Escaldes, recorda la seva vivència: "M’ha agradat molt perquè no és un instrument que es vegi diàriament, i és una oportunitat veure’l. M’ha agradat molt el seu so greu i viu. L’havia vist algun cop, però mai fins llavors havia pogut escoltar la seva música, i ha estat molt especial".