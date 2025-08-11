SISTEMA FINANCER
La Uifand fa oficial l’entrada de Mònaco a la llista de paradisos fiscals de la UE
La inclusió obliga les entitats andorranes a reforçar els controls en les operacions
La Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) va confirmar dimarts passat, a través d’un comunicat tècnic, la inclusió oficial de Mònaco a la llista de països de risc de la Unió Europea, considerats com a tercers països amb deficiències estratègiques en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. La mesura va entrar en vigor el mateix dimarts, amb l’entrada en aplicació del Reglament Delegat (UE) 2025/1184 de la Comissió Europea.
Amb aquest moviment, Mònaco passa a formar part del grup de jurisdiccions que, tot i haver presentat un compromís polític a alt nivell per corregir les mancances detectades, continuen sota vigilància internacional per part del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i les institucions europees. Aquesta llista també inclou països com Angola, Algèria, Kenya, Líban, Veneçuela o Myanmar. La inclusió de Mònaco se suma a la seva presència, des del juny del 2024, a la “llista grisa” del GAFI. El Diari ja havia avançat que la situació del Principat veí preocupava Brussel·les per deficiències persistents en àmbits com la supervisió dels sectors no financers, la transparència dels registres de propietat i la regulació del mercat immobiliari, considerat de risc elevat.
Presenta deficiències estratègiques en la lluita contra el blanqueig
Aquesta nova classificació obliga les entitats financeres i professionals subjectes a la normativa de prevenció del blanqueig a aplicar mesures de deguda diligència reforçada en qualsevol relació de negoci amb persones o entitats vinculades a Mònaco. A més, la Uifand recorda que, més enllà de les llistes oficials, les entitats han de fer la seva pròpia anàlisi de risc per cada client i operació.
La Uifand insisteix que les entitats han d’aplicar una anàlisi pròpia de risc
El comunicat també confirma l’exclusió d’altres països que han millorat la seva situació, com els Emirats Àrabs Units, Panamà, Filipines o Gibraltar, i deroga la llista anterior del 2024.
La inclusió de Mònaco en aquesta llista pot comportar un augment del cost administratiu per a les entitats que hi mantinguin relacions comercials. També s’hi poden veure afectats els temps de tramitació de determinades operacions, especialment aquelles que impliquin transferències internacionals o moviments de capital.
Amb aquesta decisió, la plaça financera monegasca rep un nou toc d’atenció internacional que pot tenir conseqüències reputacionals i pràctiques a curt termini en les seves relacions amb bancs europeus i andorrans.