Protesta
Tractorada de pagesos dimecres a la Seu pels danys de la fauna
Els vehicles aniran de Montferrer al centre de la capital de l'Alt Urgell
La circulació al voltant de la Seu d'Urgell es veurà alterada dimecres al matí per una protesta convocada per Unió de Pagesos que pot provocar problemes de trànsit per als vehicles que vulguin entrar o sortir d'Andorra. El sindicat anuncia que faran una concentració de tractors que afectarà el trànsit per la carretera N-260 al polígon de Montferrer a les 11.30 hores per arribar a les 12.30 hores a les oficines dels serveis territorials d'Agricultura a l'Alt Pirineu i l'Aran, situats al passatge Alsina de la capital alturgellenca.
El motiu de la mobilització és "reclamar control poblacional de la fauna i una gestió justa dels danys en els conreus i els ramats", segons destaca Unió de Pagesos. El col·lectiu assegura que convoquen la protesta per exigir a l'administració una gestió efectiva i justa dels danys de fauna a l'agricultura i la ramaderia, un control poblacional complet i indemnitzacions actualitzades a la pagesia. El sindicat recalca que també volen "una actuació urgent i transparent davant la tubercolosi bovina, tant en el bestiar com en la fauna salvatge".
La mobilització també es farà a Girona, amb una concentració de tractors a la seu de la Generalitat, a la plaça Pompeu Fabra.