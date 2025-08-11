Teatre
Tancat el càsting per a l'espectacle 'F5' de l'ENA per l'èxit de la convocatòria
La prova tindrà lloc el pròxim 30 d'agost a les 10 hores a la sala dels Arcs de la Massana
L'organització de l'espectacle 'F5', de l'Escena Nacional d'Andorra (ENA) anuncia el tancament anticipat de la convocatòria de càsting després d'haver superat amb escreix el nombre d'inscripcions previstes. L'equip de producció es mostra molt satisfet per l'acollida i considera que aquest èxit confirma que a Andorra hi ha espai per a propostes artístiques arriscades, diferents i engrescadores. El càsting tindrà lloc el pròxim 30 d'agost a les 10 hores a la sala dels Arcs de la Massana. L'organització també anuncia que 'F5' serà dirigit pel director Juanma Casero.