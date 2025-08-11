SALUT
La plantilla del SAD arribarà als 23 treballadors aquest mes
El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) que presta el ministeri d’Afers Socials va incorporant a poc a poc el personal necessari per poder atendre les demandes de la població. Després d’uns mesos complicats per la manca d’efectius, recentment s’hi han incorporat quatre persones noves i una cinquena ho farà durant el mes d’agost. D’aquesta manera, l’equip estarà format per 23 treballadors familiars sociosanitaris, fet que permet ampliar l’oferta d’atenció als usuaris (actualment, 142).
Trini Marín defensa la xifra òptima seria de 30
La titular de la cartera, Trini Marín, defensa que la xifra òptima seria la d’una trentena de persones. I des del ministeri asseguren que s’estan duent a terme accions “per reforçar el Servei d’Atenció Domiciliària i ampliar els que es donen a la ciutadania, com demanen els usuaris i els seus familiars”.