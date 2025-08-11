ALEMANYA S'APROPA A FRANÇA AMB EL 9% DE LES MERCADERIES
El pes d’Espanya en el valor de les importacions continua a la baixa
El veí del sud continua sent el principal exportador a Andorra però ha disminuït un punt i mig respecte a final d’any
El pes d’Espanya en el valor de les importacions que arriben a Andorra és inqüestionable des de ja fa molts anys. Però, darrerament, el seu lideratge s’ha anat reduint tot i mantenir un ampli avantatge respecte al segon exportador de mercaderies a Andorra, que és l’altre veí, el del nord, França. El del sud, Espanya, va acabar l’any 2024 important un 59,1% de les mercaderies. En números absoluts, 1.087 milions d’euros dels 1.838 totals de l’exercici passat.
Sis mesos després, les importacions provinents d’Espanya tenen un pes del 57,6% del total. Un punt i mig menys que a final del 2024. El valor total de les mercaderies importades per Andorra el primer semestre és de 927 milions d’euros. Del total, 534 s’han gastat en productes espanyols. Són dades extretes de les bases de dades del departament d’Estadística del Govern respecte a les importacions de mercaderies.
El valor total de les importacions el primer semestre és de 927 milions
Cal recordar que almenys des de l’any 1993 Espanya és el principal aportador de productes a Andorra. El veí del sud lidera les importacions des d’aquell any. Fins fa un parell, exercici rere exercici el seu pes havia anat augmentant. Tot i la baixada, segueix sent el principal proveïdor després de menjar terreny al segon importador històric, França. A tall d’exemple, el 1993 es van gastar 714 milions en importacions. D’aquests, 268 milions es van pagar a Espanya i 253, a França. Trenta anys després, la diferència és gairebé de mil milions.
En el primer semestre de l’any, França continua sent el segon país de la llista, però Alemanya està a punt d’igualar-lo. Del veí del nord van entrar mercaderies per un valor de 93 milions d’euros el primer semestre del 2025. Un 10% del total de 882 milions. Si fa no fa, és el mateix percentatge que tenia a final d’any. França va tancar el 2024 assolint el 10,8% del valor del total de les mercaderies adquirides a l’estranger per Andorra.
I ara a França sembla que li ha sortit un competidor que li podria prendre aquesta segona plaça històrica quant a les importacions d’Andorra. Es tracta d’Alemanya. El país centreeuropeu ha portat al Principat aquest primer semestre de l’any mercaderies per un valor de 84 milions d’euros. Ja representa el 9,1% del total. A l’acabament del 2024, el pes d’Alemanya en les importacions era del 8,2%. Falta veure si aquesta evolució es consolida a final d’aquest any i els germànics superen França en el segon lloc de països importadors.
Al final del primer semestre del 2025, Itàlia era el quart país respecte al pes de les importacions. En els primers sis mesos de l’any, s’han rebut mercaderies d’Itàlia per un valor de 48 milions, que representa el 9%, un 5,2% més que al final del 2024. La Xina va finalitzar el 2024 com el cinquè país a la llista. Al juny es manté. Va vendre mercaderies per un valor de 27 milions, el 3%.
Cal recordar que la caiguda del pes de les importacions de França té diversos factors: històrics, estructurals i econòmics. Fins a l’entrada d’Espanya al mercat econòmic europeu, per exemple, hi havia productes que no es podien trobar al veí del sud i que, per tant, només es podien adquirir a França. Amb el pas dels anys, mercaderies que tan sols es fabricaven al veí del nord han passat també a produir-se a Espanya amb l’obertura de cadenes de producció.
CLAUS
- Espanya lidera el capítol d’importacions. Espanya ja fa molts anys que és l’estat que més mercaderies ven a Andorra. Des d’almenys el 1993 lidera les importacions, que han augmentat any rere any.
- Pèrdua d’un punt i mig en només sis mesos. L’estat espanyol va acabar l’any introduint al país el 59,1% del valor de les mercaderies. Sis mesos després aquest percentatge s’ha reduït fins al 57,6%.
- França es manté segon amb un 10% del valor. França no ha perdut pes en els primers sis mesos de l’any i continua aportant el 10% del valor de les mercaderies. Molt lluny, però, del pes del veí del sud.
- Alemanya segueix de prop el veí del nord. Les importacions d’Alemanya es mantenen en el primer semestre i continuen sent d’un 9%. Tot i això, els alemanys són cada cop més a prop dels francesos.