ESCALDES-ENGORDANY
Participació de 241 dones en els dotze tallers de l’Empodera’t
L’Empodera’t ha tancat l’edició d’enguany amb un balanç molt positiu després d’aplegar uns 241 participants durant els dotze tallers programats entre el gener i el juny. Des del departament d’Acció Social del comú d’Escaldes-Engordany s’ha destacat que totes les assistents han estat persones motivades per millorar el seu benestar personal i reforçar l’autoestima. Uns objectius que són el motor i la raó de ser de l’Empodera’t.