ESCALDES-ENGORDANY

Participació de 241 dones en els dotze tallers de l’Empodera’t

Un moment de l'Empodera't 2025.Comú d'Escaldes-Engordany

L’Empodera’t ha tancat l’edició d’enguany amb un balanç molt positiu després d’aplegar uns 241 participants durant els dotze tallers programats entre el gener i el juny. Des del departament d’Acció Social del comú d’Escaldes-Engordany s’ha destacat que totes les assistents han estat persones motivades per millorar el seu benestar personal i reforçar l’autoestima. Uns objectius que són el motor i la raó de ser de l’Empodera’t.

