Banca
MoraBanc ofereix un préstec als estudiants de la Universitat d'Andorra
El crèdit facilita el pagament de la matrícula i de l'assegurança obligatòria
MoraBanc ha presentat un préstec adreçat exclusivament a l’alumnat de la Universitat d’Andorra (UdA) amb l’objectiu que cap estudiant que vulgui estudiar al país es quedi sense la possibilitat de fer-ho per motius econòmics. El Préstec Estudis UdA de MoraBanc facilita el pagament de la matrícula i de l’assegurança obligatòria associada als estudis als alumnes de la Universitat d’Andorra.
El producte està dissenyat per a persones residents majors de 18 anys sense ingressos laborals que cursin estudis a la UdA, i presenta unes condicions especialment pensades per un perfil estudiant. L’import pot arribar fins als 2.000 euros, que cobreix la matrícula i l’assegurança, durant el període dels estudis, amb un tipus d’interès Euríbor 12 mesos + 1’5%. El préstec, sempre subjecte a l’estudi previ del banc, no té comissions i l’amortització és mensual, i es pot fer en un termini de fins a 12 mesos, apunta l'entitat.