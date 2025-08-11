Successos
Petit incendi en un pis de Sant Julià
L'incident ha ocorregut a les 9.50 hores i ningú ha resultat ferit
Els bombers han hagut de mobilitzar-se per un incendi en un pis de l'avinguda Verge de Canòlich aquest matí. L'avís ha saltat a les 9.50 hores i el cos d'emergències s'ha traslladat fins al lloc dels fets amb quatre vehicles i una desena d'efectius. Una vegada han arribat a l'Edifici Major, han constatat que les flames provenien del safareig del primer pis, una habitació que dona a l'exterior, casuística que ha evitat que les flames penetressin dintre de l'habitatge.
"L'incendi era petit i amb cinc minuts l'hem extingit", ha apuntat el cap de guàrdia dels bombers. Els veïns de l'edifici s'havien evacuat ells mateixos per evitar danys personals. El cos explica que es desconeixen les causes que han provocat l'ensurt, que finalment només ha cremat una prestatgeria i un escalfador que hi havia a l'habitació.