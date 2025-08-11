Estadística

Les importacions de béns al juliol sumen 199,79 milions d'euros

Els darrers 12 mesos les adquisicions han tingut un valor de 1.916 milions d'euros

Un camió amb importacions a l'interior, creua la frontera amb Espanya

Un camió amb importacions a l'interior, creua la frontera amb Espanya

Redacció
Andorra la Vella

Les importacions de béns durant el mes de juliol van sumar 199,79 milions d'euros, amb un creixement del 18,2% respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups 'diversos', amb un 55,6%; 'Transport', amb un 26,1%, 'Joieria', amb un 25,5 i 'industrial', amb un 19,5%. Per contra, amb un decreixement es troba el grup 'Energia', amb un 3,6% menys.

Sense el capítol 'energia', la variació percentual de les importacions és d'un 19%. Pel que fa a les exportacions de béns van sumar 18,48 milions d'euros, amb un creixement del 5,7% respecte al juliol de 2024.

L'acumulat dels darrers 12 mesos

Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.916,82 milions d'euros, xifra que representa un augment del 3,3%, respecte a l'acumulat del període anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor representen un 4,6% més que al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 189,43 milions d'euros, xifra que suposa un descens del 5%.

