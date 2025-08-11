Estadística
Les importacions de béns al juliol sumen 199,79 milions d'euros
Els darrers 12 mesos les adquisicions han tingut un valor de 1.916 milions d'euros
Les importacions de béns durant el mes de juliol van sumar 199,79 milions d'euros, amb un creixement del 18,2% respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups 'diversos', amb un 55,6%; 'Transport', amb un 26,1%, 'Joieria', amb un 25,5 i 'industrial', amb un 19,5%. Per contra, amb un decreixement es troba el grup 'Energia', amb un 3,6% menys.
Sense el capítol 'energia', la variació percentual de les importacions és d'un 19%. Pel que fa a les exportacions de béns van sumar 18,48 milions d'euros, amb un creixement del 5,7% respecte al juliol de 2024.
L'acumulat dels darrers 12 mesos
Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.916,82 milions d'euros, xifra que representa un augment del 3,3%, respecte a l'acumulat del període anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor representen un 4,6% més que al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 189,43 milions d'euros, xifra que suposa un descens del 5%.