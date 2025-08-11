Estadística
El gasoil s'encareix un 3,2% al juliol
La puja de preus dels carburants ha estat generalitzada el mes passat
Els carburants s'han encarit al juliol de manera generalitzada respecte al juny amb una pujada especialment notable del gasoil, segons el recull d'Estadística. El preu del gasoil de locomoció s'ha incrementat un 3,2% per situar-se en 1,245 euros per litre, i en 1,276 euros en el cas del tipus millorat. La pujada de la gasolina ha estat d'un 1,2% la de 95 octans, fins a 1,332 euros per litre, i un dècima menys la de 98 octans, que ha augmentat fins a 1,392.
La comparativa amb els preus del juliol passat mostra una baixada important dels carburants, ja que la tarifa de la gasolina s'ha reduït un 7,6% i la del gasoil, un 7%. En aquella data el litre de gasolina costava 1,442 euros i el de gasoil, 1,245 euros.
Més importació de carburants
La compra de carburants a l'exterior al juliol ha estat de 12,20 milions de litres, el que suposa un increment del 3,1% en comparació amb els 11,8 milions del juny. La pujada ha estat del 15% en la impotació de gasolina i del 10,5% en la de gasoil, segons detalla Estadística. La comparativa amb el juliol del 2024 indica una baixada de l'1,8% en el total de l'entrada de carburants, amb augment de la compra de gasolina sense plom, d'un 9,1% fins als 3,88 milions de litres, i baixada del gasoil de locomoció i del fuel domèstic en poc més d'un 6%.