Cultura
Un equip nord-americà presenta 'Why Andorra': una perspectiva externa sobre el benestar del país
L'obectiu del projecte cinematogràfic és mostrar el cor i l'ànima del Principat
Com pot ser que Andorra tingui unes de les taxes més baixes d’atur i de criminalitat del món? Aquesta ha estat la pregunta de partida d’un equip nord-americà que, encuriosit per aquest fenomen, ha impulsat un projecte cinematogràfic amb l’objectiu d’entendre i mostrar el cor i l’ànima del Principat. El resultat és un documental protagonitzat per la presentadora internacional, Joy Villa, que s’ha presentat aquest dilluns en el marc d'una projecció privada a la societat andorrana a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany. "Volem representar Andorra, la seva gent i la fe d’aquest petit lloc, perquè arribi a una audiència més àmplia. Aquest és el nostre objectiu: mantenir el cor i l’ànima" ha explicat Villa.
El documental, rodat en anglès i subtitulat en català, es va concebre amb la voluntat de donar veu a la gent que construeix el país dia rere dia. Per això, compta amb la participació de diverses cares conegudes del Principat: artistes, empresaris, esportistes, mossèns o emprenedors gastronòmics. Entre els protagonistes, de fet, hi apareixen l’innovador disruptiu, Àlex Armengol, l’exdirector general de Grandvalira, Juan Ramon Moreno, el xarcuter, Jordi Planes, mossèn Ramon Rossell, la motociclista, Margot Llobera, i el productor Alex Hevia, entre d'altres.
"La nostra perspectiva és la d’uns visitants que volen mostrar Andorra a qui no la coneix. Volem que, encara que algú no hi hagi viatjat mai, pugui dir: "Ah, jo conec aquest país, vaig veure el documental 'Why Andorra'" ha comentat Joy. "És un documental educatiu però també una experiència que vol transmetre una visió autèntica d’Andorra. Inclou veus de diferents generacions, des d’un nen de dotze anys fins a un senyor de noranta" ha afegit. Per la seva banda, el productor del documental, Chris Johnson, ha explicat que la idea va sorgir després de descobrir a Internet que Andorra era considerat el país més segur del món, cosa que el va portar a investigar-ne les particularitats. També ha destacat que, al llarg de sis o set viatges fets durant tres anys, van rebre molt de suport i hospitalitat per part dels andorrans, i que cap persona es va negar a participar en el projecte.
El documental, que encara no és definitiu –ja que està obert a comentaris per millorar-lo abans de l’estrena oficial–, s'estrenarà el 2026 amb una gran première. A més, Villa i Johnson han avançat que tenen la intenció de presentar-lo a festivals internacionals i distribuir-lo a plataformes digitals l’any vinent.