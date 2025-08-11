Policia nacional espanyola
Desarticulada una empresa a la Seu per vendre mobles de disseny exclusiu falsificats
Les societats obtenien beneficis anuals de fins a deu milions d'euros
La policia nacional espanyola ha desarticulat un grup dedicat a la importació, distribució i venda internacional de mobles de disseny exclusius falsificats. El principal centre d'operacions de la societat s'ubicava en una nau industrial a la Seu d'Urgell, tot i que també tenien naus a Manresa. La investigació policial es va iniciar després de la denúncia del representant legal de la marca de mobles de disseny. Els agents policials han entrat a les dues naus industrials i han intervingut més de 6.000 peces de mobiliari falsificat que el seu valor de mercat superaria els 500.000 euros, i el de les peces originals rondaria els 2 milions. Durant les inspeccions, s'ha detingut l'administració i el CEO de les societats.
Els mobles intervinguts, les peces originals dels quals arribarien als 9.000 euros per unitat, es venien a través de pàgines web a diversos mercats internacionals per quantitats entre 50 i 1.300 euros. Aquest model de negoci, els permetia obtenir beneficis anuals de fins a deu milions d'euros, segons apunta la policia nacional. Els productes venien de la Xina, els quals els adquirien a través de diversos proveïdors, i els comercialitzaven per un 261,5% més que el preu d'adquisició. Els agents han pogut constatar com al llarg dels anys, els detinguts haurien venut prop de 90.000 articles falsificats.