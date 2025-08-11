Lleure
Cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula 'Up'
El Carnet Jove organitza una sessió per al 21 d'agost
El dijous 21 d'agost el Prat del Roure d'Escaldes es convertirà en escenari del Cinema al Parc, amb la pel·lícula 'Up'. L'esdeveniment gratuït es durà a terme entre les 20.30 i les 23.30 hores i no tot serà la pel·lícula. A les 20.30 hores el jove dj andorrà Bernat Torra oferirà una sessió de música electrònica i house melòdic. Seguidament, a les 21.30 hores, es projectarà el curtmetratge Unliked, una obra del jove Pablo Jiménez seleccionada en el marc del festival Ull Nu, que se centra en temes com l'assetjament digital i l'autoacceptació entre adolescents.