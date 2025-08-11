Medi ambient
Andorra Recerca i Innovació celebra el desè aniversari com a membre de la xarxa Forespir
Les dues entitats han preparat un seguit d'actes que celebraran durant aquest segon semestre de l'any
Andorra Recerca + Innovació (AR+I) celebra enguany el desè aniversari com a membre de Forespir, la xarxa francoespanyola i andorrana que treballa per a l'eficiència i la sostenibilitat de la gestió forestal. Més enllà de l'estrena d'un logotip commemoratiu de l'efemèride, les dues entitats han preparat un seguit d'actes que celebraran durant aquest segon semestre de l'any i que s'aniran avançant a mesura que avancin les setmanes.
Al setembre, però, AR+I convidarà una delegació de Forespir a visitar el Marteloscopi de la Massana, com a acte previ a la reunió de socis que formen part de l'entitat. Posteriorment, s'organitzaran sortides al camp en el marc d'alguns dels projectes en els quals treballen conjuntament.
Segons s'explica des d'AR+I, durant aquests deu anys han treballat i continuen treballant plegats en una dotzena de projectes. De fet,a l'inici de la col·laboració, en el marc del Sudoe Monclima, l'entitat va impulsar el marc estratègic transnacional de prevenció i gestió de riscos naturals a les zones de muntanya del sud-est europeu.
També durant els primers anys van analitzar els efectes del canvi climàtic en espècies forestals d'importància a la zona pirinenca, en el Poctefa Acclimafor, i van caracteritzar els espais forestals d'alt valor ecològic (Connectfor).
En els àmbits de la flora i la vegetació, ambues entitats també han treballat conjuntament, per exemple, en els projectes Florapyr Avance, per contribuir a conèixer l'evolució i la conservació d'espècies al Pirineu, o el Floralab, la xarxa de laboratoris botànics a cel obert per estudiar la preservació i millora de la flora patrimonial del Pirineu Oriental.
Actualment, treballen conjuntament en sis projectes transfronterers: el Red-Bio, la xarxa d'espais naturals pirinencs per a un desenvolupament sostenible i la preservació de la biodiversitat; el Sana Silva, per a una estratègia de cooperació per a la sanitat forestal; el Florapyr 3D, que és la continuïtat del projecte que es va acabar el 2022 sobre el seguiment i la conservació de la flora pirinenca, i també una continuació de projectes anteriors ja tancats; el Floralab+, que desenvolupa una estratègia i eines compartides a favor de la flora de l'est del Pirineu; el Cooptree, sobre diversificacions, valorització i adaptació del bosc del sud-oest d'Europa al canvi climàtic; i, finalment, el macroprojecte Pyrenees4clima, cap a una comunitat de muntanya transfronterera resilient al clima als Pirineus.