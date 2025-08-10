UNIÓ EUROPEA
Reforç de l’intercanvi d’informació
Un nou protocol actualitza l’acord amb Brussel·les per adaptar-lo als nous estàndards internacionals en matèria de compartició automàtica de dades financeres
La Unió Europea i el Principat d’Andorra han signat provisionalment una esmena clau en el marc de l’acord vigent per a l’intercanvi automàtic d’informació de comptes financers, una eina pensada per millorar el compliment de les obligacions fiscals i frenar l’evasió tributària transfronterera. El protocol adapta l’acord original a les novetats introduïdes per l’OCDE en l’Estàndard Comú de Comunicació (CRS), que serà de plena aplicació a partir de l’1 de gener del 2026.
Aquestes modificacions permetran a les autoritats fiscals d’Andorra i dels estats membres de la UE ampliar i millorar l’abast de la informació intercanviada, i incorporar-hi noves tipologies de productes com la moneda electrònica i les monedes digitals de bancs centrals. A més, es reforcen les exigències sobre diligència deguda i la qualitat de les dades compartides, fet que millorarà la precisió i l’ús pràctic d’aquesta informació per a finalitats tributàries.
Un aspecte destacat del protocol és l’alineació amb la normativa europea de protecció de dades. L’acord substitueix les referències a la derogada Directiva 95/46/CE pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i actualitza les referències que s’hi fan a la legislació andorrana, a més d’incorporar-hi la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals.
El text també recull la interacció amb el nou marc normatiu internacional sobre criptoactius (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF), establert per l’OCDE. Aquesta previsió permetrà evitar la duplicitat de comunicacions i facilitarà la tasca de les entitats financeres andorranes que estiguin subjectes a totes dues normatives.
L’acord reforça la cooperació fiscal entre Andorra i la UE en un moment en què la pressió internacional per lluitar contra l’opacitat financera i els paradisos fiscals es manté alta. Amb aquest pas, Andorra demostra una voluntat clara de seguir alineada amb els estàndards internacionals i d’allunyar-se de pràctiques que podrien posar en risc la seva reputació financera.
Segons fonts comunitàries, aquest tipus d’acords són essencials per garantir una igualtat de condicions entre països membres i tercers. El fet que Andorra es comprometi a un intercanvi d’informació més ampli i eficient és vist com una mostra de confiança mútua i de maduresa institucional.
La Comissió Europea remarca que el protocol no suposa noves càrregues desproporcionades ni per a les autoritats ni per a les institucions financeres, ja que es basa en normes i sistemes ja existents. La seva implementació es considera tècnicament assumible i jurídicament segura, sense afectar drets fonamentals com el de protecció de dades.
Un cop ho hagin ratificat les dues parts, el protocol consolidarà la relació fiscal entre Andorra i la Unió Europea, per assegurar que el Principat continuï plenament integrat en els fluxos d’informació internacionals i que pugui operar amb normalitat en l’àmbit financer europeu. Això serà especialment rellevant en el marc de les futures relacions institucionals i comercials amb la Unió Europea, inclòs l’acord d’associació si finalment s’acaba validant.
CLAUS
- Ampliació de l’abast informatiu. El nou protocol entre Andorra i la UE inclou dades sobre moneda electrònica i digitals dels bancs centrals, per adaptar-se als canvis del sistema fiscal global.
- Compromís amb la transparència. Andorra es manté alineada amb els estàndards internacionals i reforça la seva reputació en la lluita contra l’evasió i l’opacitat financera.
- Protecció reforçada de les dades. El text adapta les garanties a la normativa europea i andorrana de protecció de dades, i assegura un tractament segur i proporcional de la informació.
- Impacte del conveni per al sector financer. Les entitats andorranes hauran d’actualitzar processos, però evitaran duplicitats gràcies a la coordinació amb les normatives internacionals existents.