METEO
Prolongació fins dimarts dels avisos grocs i taronges per altes temperatures
A la zona nord del país, s'ha decretat un avís groc
El servei Meteorològic d'Andorra ha prolongat els avisos grocs i taronges fins aquest dimarts per les altes temperatures. Segons han fet públic a través de les seves xarxes socials, diumenge i dilluns seran dies molt calorosos amb temperatures pròpies d'onades de calor. A la zona nord del país, s'ha decretat un avís groc, mentre que a la zona centre i sud s'ha elevat fins a l'avís taronja durant el dilluns. Per dimarts 12, es preveu que les temperatures puguin baixar i l'alerta sigui groga en tot el territori.
El matí d'aquest diumenge serà serè amb un cel tèrbol per la presència de pols en suspensió. Si bé es preveu que hi hagi alguna nuvolada durant la tarda, només hi haurà algun ruixat a l'extrem sud del Principat, confirmant així la continuïtat de les altes temperatures. A més, s'ha confirmat que durant la matinada de diumenge la temperatura més baixa registrada ha estat de 20,1 graus a l'estació d'Engolasters, xifres que han confirmat una nit de clima tropical.
D'altra banda, el departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després de l'emissió de l'avís taronja per onada de calor. Segons s’apunta, la persistència de les altes pressions i la massa d'aire càlid continua aportant unes temperatures altes per a l’època de l'any. Durant aquests dos dies es podran registrar temperatures màximes de 37 graus a la Borda Vidal, 35 graus al Roc de Sant Pere o 32 graus a Les Salines, amb mínimes que no baixaran dels dinou graus a la vall central i dels quinze graus a parròquies altes. Les temperatures encara seran elevades fins a almenys aquest dijous, tot i que amb possibilitat de ruixats de tarda.
El risc d’incendis se situa en el nivell u només a la zona sud i central del país, així com a la vall d’Ordino i Arinsal, fins als 2.000 metres. Les altes temperatures, amb humitats relatives molt baixes durant el dia i que no es recuperen durant la nit, poden mantenir el nivell actual de perill d’incendi o fins i tot incrementar-lo si aquestes condicions persisteixen.
Recomanacions per prevenir la calor
Protecció Civil recomana limitar les sortides i les activitats físiques durant les hores de més calor així com reduir les activitats intenses. Cal hidratar-se sovint, utilitzar roba lleugera i protegir-se el cap, sobretot en cas de fer exercici o de sortir al carrer i freqüentar llocs climatitzats.
Es recomana tancar finestres i persianes exposades al sol i obrir-les durant la nit, a més d’usar sistemes de climatització per refrescar els espais. També és important romandre a les zones més fresques de la casa i preparar menjars lleugers. Pel que fa als nadons i infants, es recomana hidratar-los sovint, no exposar-los al sol durant un llarg període de temps, usar roba lleugera i portar el cap protegit.
També cal recordar que s'ha d'estar pendent de les persones grans o malaltes que viuen soles, visitar-los un cop al dia i ajudar-los a seguir aquests consells. En aquest sentit, el departament de Protecció Civil, en col·laboració amb el ministeri d’Afers Socials, ha traslladat consells d’autoprotecció específics a tots els centres de dia, llars de jubilats, centre sociosanitaris i altres entitats per vetllar per una atenció adaptada d’aquests col·lectius. Cal també tenir cura dels animals de companyia, oferint-los zones amb ombra i aigua a proximitat.
Per a més informació i consells es pot accedir a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/altestemperatures, on també es pot consultar les indicacions habituals per extremar les precaucions durant aquest episodi meteorològic a les xarxes socials i seguir l'evolució meteorològica a www.meteo.ad i l’evolució de perill d’incendis a www.incendis.ad.