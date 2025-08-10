SALUT
L’associació contra el càncer exigeix estadístiques de pacients al Govern
La fundació demana informació sobre les tipologies més presents al país per poder adaptar la cartera de serveis
L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) continua reclamant les estadístiques de pacients al Govern. Unes dades necessàries per poder treballar l’oferta de serveis i activitats de l’entitat. “L’estadística ens presentaria d’una forma molt més ràpida una situació global del país”, va explicar el president d’Assandca, Josep Saravia. El marc permetria desxifrar en quina tipologia de càncer cal més incidència i, així, adaptar-se a les necessitats dels residents al Principat: “Fer alguna campanya més enfocada a la sensibilització com podria ser contra el tabaquisme, per intentar reduir el nombre d’afectats”, va detallar Saravia. L’organització va sol·licitar la informació, per primer cop, ara fa dotze anys i, tot i la insistència i les promeses del cap de l’executiu, continuen sense rebre-les. “Evidentment, seguim pressionant el Govern, suposo que algun dia ens arribaran”, va assegurar el president de l’associació, qui va afirmar amb to irònic: “Suposo que no han pogut, no han tingut temps, no sé quina excusa em poden donar, però la realitat és que no ho tenim”. Les dades poblacionals, no només hospitalàries, per tipus de càncer i per grups d’edat haurien de formar l’estadística requerida per Assandca. A l’espera d’aconseguir-la, la fundació manté un contacte estret amb l’associació de Lleida per emmirallar-s’hi i replicar-ne els actes al Principat, tot i el risc, tal com expressa Saravia, de “no poder assegurar que és la mateixa demanda que tenim al país”.
L’objectiu principal de l’entitat és l’orientació. Els diagnosticats de càncer troben pamflets informatius d’Assandca al servei d’oncologia del SAAS, fet que permet donar a conèixer el treball de l’associació a qualsevol pacient perquè s’apropi al despatx, on podrà entrevistar-se amb els professionals, “sense traves ni límits de temps”, tal com va explicar Saravia: “La intenció és que el pacient se senti a gust i pugui explicar tot el que necessita per veure si nosaltres el podem ajudar”. Els serveis en cartera que s’ofereixen als pacients poden anar des d’alguna manera econòmics, destinats a cobrir els costos de l’allotjament a Barcelona o els bitllets de bus, fins a les activitats destinades als qui es troben en fase de superació, com el ioga o la gimnàstica. Uns tallers impartits en la majoria dels casos per voluntaris recuperats de la malaltia. El seu suport permet als pacients “reunir-se amb més gent que ha patit símptomes similars i això provoca que puguin socialitzar una mica amb la malaltia”, va exposar el president de l’associació.
Nova consulta
El repte més important d’Assandca a hores d’ara és l’obertura d’una nova consulta on poder oferir teràpies de benestar als pacients. Així ho va expressar Saravia. Els treballs per habilitar l’espai s’iniciaran a mitjans d’aquest mes d’agost i està previst poder-lo inaugurar a l’octubre, “tot i que sabem que quan et fiques amb obres la planificació a vegades s’allarga”, va dir el president de l’associació. La manca de distribució actual impedia a l’associació oferir una sèrie de serveis com són les teràpies alternatives i de rehabilitació a tall de complement per combatre la malaltia. L’espai, ubicat al mateix local de l’entitat, situat al carrer de l’Alzinaret, a Andorra la Vella, serà un despatx tancat i inclourà una llitera. El nou despatx permetrà, a la vegada, reactivar un seguit de tasques com les sessions orientades a les famílies, a part dels tallers oferts als pacients. I és que els cuidadors necessiten també el suport de professionals. De fet, no hi ha un modus operandi preparat i cal adaptar-se a cada situació. “La família pateix la malaltia d’una forma diferent i la idea és que d’alguna manera puguin descarregar-se emocionalment amb algú, a més de rebre una sèrie d’indicacions que els poden ajudar sobre com tractar la problemàtica, perquè evidentment no saben com reaccionar”, va explicar Saravia.