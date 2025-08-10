CULTURA
L’antic hotel Pol escalfa motors per acollir la sisena edició del L’Andart
L’antic hotel Pol de Sant Julià de Lòria serà l’escenari central de la sisena edició de la biennal d’art contemporani L’Andart, que s’inaugurarà el 19 de setembre. El festival reunirà una seixantena d’obres de 84 artistes d’arreu del món, instal·lades tant a l’interior de l’edifici com a la ruta panoràmica fins a Fontaneda.
Segons el director artístic, Pere Moles, l’hotel, amb un paper destacat en la vida social laurediana durant les dècades dels cinquanta i seixanta, viurà una “última vida” cultural abans que el comú el reconverteixi en un altre projecte. Les peces ocuparan espais com la recepció, l’auditori, la cafeteria, els salons o la bugaderia, i respondran al lema “Pausa per continuar”.
El comissariat ha seleccionat les propostes a partir d’una convocatòria oberta, i n’ha deixat fora més de la meitat per qüestions d’espai o pressupost. Entre les novetats, destaca una exposició de fotografia d’Alison Jackson, en col·laboració amb el Festival Panoràmica, i vídeos de la Fundació Sorigué, amb obres presents al Museu Reina Sofia.
La ruta panoràmica, d’unes tres hores, comptarà amb un servei de bus turístic els diumenges.