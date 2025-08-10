SALUT
Alberca relleva Mingorance al Comitè Nacional de Bioètica
L’ens, amb aquest nomenament, queda integrat per onze persones
El Govern ha nomenat el jurista Alfons Alberca com a nou membre del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra en substitució de Canòlic Mingorance, que va causar baixa del càrrec el mes d’abril passat. El relleu va ser aprovat per decret en la sessió de l’executiu del 30 de juliol i es va publicar dimecres al BOPA.
Segons recull la normativa vigent, la substitució ha estat proposada pel mateix comitè, que va valorar que la vacant podia afectar el funcionament normal de l’òrgan i que calia incorporar una persona amb competències en l’àmbit jurídic, com era el cas de la membre sortint.
Mingorance va deixar el càrrec al comitè de bioètica el passat mes d’abril
Amb aquest nomenament, el comitè queda integrat per onze persones procedents de diferents àmbits del coneixement, tal com estableix el reglament. Alberca, exfiscal general, se suma a figures destacades de l’àmbit científic, filosòfic i legal que tenen com a funció assessorar sobre qüestions bioètiques rellevants per al país. El decret especifica que el nou membre compleix el mandat pendent i pot ser nomenat novament en el futur si escau.
El Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra té caràcter consultiu i vetlla per garantir que les polítiques sanitàries i científiques respectin els principis ètics fonamentals. Entre les seves funcions hi ha l’emissió d’informes i recomanacions sobre dilemes bioètics que afectin la ciutadania o els professionals de la salut.