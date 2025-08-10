ESCALDES-ENGORDANY
241 dones assisteixen als dotze tallers del primer semestre de l'Empodera't 2025
Les assistents han estat persones motivades per millorar el seu benestar personal i reforçar la seva autoestima
L'Empoderat ha tancat l'edició d'enguany amb un balanç molt positiu després d'aplegar uns 241 participants durant els dotze tallers programats entre el gener i el juny. Des del departament d'Acció Social del comú d'Escaldes-Engordany s'ha destacat que totes les assistents han estat persones motivades per millorar el seu benestar personal i reforçar la seva autoestima. Uns objectius que són, precisament, el motor i la raó de ser de l’Empodera’t, un projecte ja consolidat a la parròquia.
D’entre tots els tallers programats, el de defensa personal ha tornat a despertar un gran interès, convertint-se en el més participatiu, amb un total de 53 persones inscrites. Aquesta activitat s’ha consolidat com una de les més potents del programa, tant pel seu caràcter pràctic com pel component d’empoderament i seguretat que transmet. També han tingut molt bona acollida els tallers vinculats al moviment i al benestar, com les dues sessions de ioga a l’aire lliure, amb un total de 47 participants, o el Tai Txí, que, malgrat la cancel·lació de la primera sessió per motius personals del professor, va reunir 26 persones en la segona. Aquestes xifres confirmen l’interès creixent pels tallers relacionats amb l’activitat física i el creixement personal dins del projecte.
També han despertat curiositat les activitats vinculades a l’aprenentatge digital. El taller d’intel·ligència artificial va generar tanta demanda que es va haver de duplicar, amb una vintena de persones inscrites per sessió. Altres propostes, com el taller d’introducció al disseny gràfic amb Canva, van comptar amb la participació de vuit persones. Igualment, els tallers de risoteràpia (20 participants), art expressiu (dotze participants), cosmètica natural (dotze participants), bricolatge bàsic (deu participants) i la xerrada sobre igualtat (tretze participants) han tingut una bona acollida.
Aquestes xifres evidencien la varietat d’interessos i la bona resposta ciutadana que continua generant el programa Empodera’t.
Des del departament d’Acció Social ja s’està treballant en l’edició de tardor de l’Empodera’t, amb l’objectiu de continuar oferint activitats útils, participatives i adaptades a les inquietuds reals de la ciutadania. L’experiència d’aquests darrers mesos demostra que, quan els tallers connecten amb les necessitats i interessos del públic, esdevenen espais d’aprenentatge, relació i creixement molt valorats per la comunitat. Amb aquesta mirada, el comú escaldenc pretén incorporar temàtiques actuals i formats que facilitin la participació i generin un impacte positiu i transformador.