SUCCESSOS
La policia deté tres persones en possessió d’estupefaents
La policia ha detingut tres persones per possessió d’estupefaents. El primer, un turista de 18 anys que a les 00.35 hores de dilluns va ser controlat a Andorra la Vella en possessió d’una pastilla d’MDMA. La segona detenció es va dur a terme dijous a la frontera del riu Runer a les 15.30 hores contra un turista de 45 anys per possessió d’1,5 grams de cocaïna. L’interessat entrava al Principat en un turisme. Ahir a les 00.10 hores també a la frontera del riu Runer es va detenir una turista de 32 anys per possessió d’1,7 grams de cocaïna que accedia al Principat en un autobús de línia regular. Per conducció en estat d’embriaguesa, s’han detingut quatre homes amb edats compreses entre els 33 i 64 anys, que conduïen amb taxes d’alcoholèmia d’entre 1,25 g/l. i 2,25 g/l.