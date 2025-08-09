CULTURA
El Museu de l’Automòbil ofereix tres rutes temàtiques amb relats històrics i socials
El Museu Nacional de l’Automòbil connectarà el món dels vehicles amb grans relats històrics i socials en tres rutes temàtiques a partir d’aquest mes, segons informa el ministeri de Cultura. La ruta L’automòbil en rodes de guerra mostra una mirada a la funció dels vehicles en conflictes bèl·lics i com els grans episodis de guerra “han marcat l’imaginari col·lectiu i s’han reflectit en l’univers automobilístic”.
La proposta La història de la dona i l’automòbil. Discurs en clau de gènere fa un recorregut per donar visibilitat al paper de les dones en la història de la mobilitat, “trencant els estereotips de gènere d’un món aparentment masculinitzat”. I la tercera ruta al museu situat a Encamp s’anomena Automobilisme, evolució tecnològica i velocitat, per explicar la passió per les curses automobilístiques i el progrés tècnic en la recerca de la velocitat.