ESTADÍSTICA
Més de 2 milions per completar la jubilació
Afers Socials destina pensions de solidaritat a 1.375 persones per arribar al salari mínim
El Govern ha destinat un import total de 2.211.615,02 euros a complementar les jubilacions de gent gran inferiors al salari mínim, durant el primer trimestre de l’any. El ministeri d’Afers Socials ha beneficiat una mitjana de 1.375 persones amb aquesta prestació, de les quals 932 són dones i 443, homes, segons les dades publicades per Estadística. Quant a la nacionalitat majoritària és l’espanyola, amb un total de 712 beneficiaris. La segueixen les persones andorranes, 327, a continuació les portugueses, amb 156, i les franceses, que són 41. La parròquia amb més residents que cobren pensions de solidaritat és Andorra la Vella, amb un percentatge del 39,7%. Un 21,1% residien a Escaldes-Engordany, un 14,2% a Encamp, un 13,3% a Sant Julià de Lòria, un 6,4% a la Massana, un 3,1% a Ordino i un 1,7% a Canillo. A més, el 0,3% restant residia a l’estranger. Per tram d’edat, de mitjana, un 87,8% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.
Els beneficiats amb la pensió de solidaritat són 932 dones i 443 homes
El recull informa que el Govern s’ha fet càrrec d’11.756,88 euros durant el primer trimestre d’enguany per pagar 12 pensions no contributives, el 91,7% de les quals eren dones. Tots els beneficiaris són majors de 95 anys i la majoria resideixen a Andorra la Vella, un 41,7%. Segons la parròquia on viuen, la segueixen Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, totes dues amb un 16,7%, mentre que el 25,0% restant es reparteix equitativament entre Encamp, Ordino i la Massana. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, un total de vuit persones eren de nacionalitat andorrana i la resta, quatre, de nacionalitat espanyola.
La resta de població
Estadística exposa, a més, les dades de prestacions de solidaritat del mateix període, que s’han atorgat a 380 beneficiaris, 280 dones i 171 homes, amb un import total de fins a 1.271.793,58 euros. En relació amb la nacionalitat dels beneficiaris, un total de 216 persones eren andorranes, 94 espanyoles, 51 portugueses, set franceses i 12 persones d’una altra nacionalitat. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 40,2% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,8% residien a Escaldes-Engordany, un 14,8% a Sant Julià de Lòria i un 13,7% a Encamp. La resta de beneficiaris residien a la Massana (5,0%), Canillo (2,6%) i Ordino (1,8%). Per tram d’edat, de mitjana un 51,1%, tenien entre 46 i 65 anys, el 17,6% tenien entre 36 i 45 anys, el 15,9% entre 26 i 35 anys, el 10,7% entre 66 i 75 anys, i el 4,7% entre 18 i 25 anys.