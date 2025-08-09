METEOROLOGIA
Les altes temperatures es mantindran el cap de setmana
Les altes temperatures acompanyaran durant tot el cap de setmana. Després de la intensa calor d’ahir, amb alguns termòmetres marcant fins a 37 graus, avui i demà la situació serà força similar, amb màximes de 35 graus i mínimes que rondaran els 20. L’avís groc per calor extrema es mantindrà vigent fins diumenge, tal com ja va advertir ahir el servei meteorològic.
Ahir es van registrar algunes precipitacions a causa del desplaçament d’una petita pertorbació sobre la península Ibèrica, que fa afavorir un augment de la inestabilitat atmosfèrica i el creixement de nuvolades durant la tarda, però no van ser suficients per fer baixar les temperatures.
Els serveis d’emergència recomanen extremar la precaució, especialment en activitats a l’aire lliure, davant la possibilitat de tempestes sobtades o descàrregues elèctriques, així com episodis de calor extrema.