BALANÇ DELS CONTROLS DEL MINISTERI
Infraccions de pisos turístics copen les 14 multes a allotjaments del 2024
Comercialitzar l’habitage sense tenir número de registre o sense publicar-lo en plataformes són motius freqüents de sanció
El ministeri de Turisme i Comerç va obrir l’any passat 19 expedients sancionadors a allotjaments turístics per suposats incompliments de la normativa, cinc es van arxivar sense conseqüències sancionadores mentre que els altres catorze van derivar en multa. És una xifra més baixa que la de l’any anterior, amb 39 expedients i 29 multes. Novament, incompliments de la normativa reguladora dels habitatges d’ús turístic (HUT) copen les sancions, amb imports relacionats amb la repercussió de les irregularitats: 901 euros per falta greu, 3.001 euros per falta molt greu i 10.000 per reinidència en una falta molt greu. Les sancions imposades sumen un import de 39.000 euros.
El ministeri va realitzar prop de 1.500 inspeccions a hut l’any passat
Els incompliments més freqüents, segons la informació facilitada per l’executiu, són la comercialització d’HUT sense disposar del número de registre, o bé no publicar el número de registre a la plataforma on s’anunciaven per al lloguer vacacional. També han estat motiu de sanció no facilitar les inspeccions periòdiques previstes per la nortmativa per tal de verificar que es mantenen les condicions que van donar lloc a l’autorització o oferir un pis turístic degudament registrat però per habitacions.
La memòria del ministeri corresponent a l’any passat xifra en prop de 1.500 les inspeccions que es van realitzar a habitatges d’ús turístic, una tipologia d’allotjament que han crescut de manera destacada els últims anys; al tancament del 2024 eren un total de 2.622 pisos (12.621 llits) i hi havia un centenar d’empreses dedicades a la seva explotació. Però en una informació recent, el Diari constatava com bona part dels que s’anuncien a les plataformes més populars (Booking, Airbnb) no fan constar el número de registre, una condició obligada expressament a la regulació. Dels fraus també alerta l’associació que representa els HUT –la d’allotjaments turístics–, que ha traslladat les denúncies al ministeri. L’entitat critica la competència deslleial que suposen els que actuen al marge de la normativa i el risc que suposa per als clients, que poden quedar desprotegits en cas de problemes.
El ministeri va realitzar 189 inspeccions més a altres tipologies d’allotjaments per a visitants durant l’any passat. Hotels, blocs sencers d’apartaments turístics, aparthotels, hostals, residències i pensions sumaven uns 30.000 llits. Després cal sumar 14 allotjaments rurals, 28 refugis de muntanya, cinc càmpings, cinc albergs, una zona d’acampada i una casa de colònies.
VUIT VULNERACIONS A LA LLEI DEL COMERÇ
La memòria ministerial del 2024 indica que l’àrea de comerç, competència i consum va dur a terme dos centenars d’inspeccions i que es van gestionar 1.707 reclamacions.