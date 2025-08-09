CASS
La guardiola de les pensions suma 25 milions al juliol
El fons de reserva de jubilació s’enfila als 1.889,1 milions d’euros
El fons de reserva de jubilació (FRJ) de la CASS manté la tendència a l’alça i suma 25 milions durant el juliol. Una xifra que incrementa la guardiola fins als 1.889,1 milions, des dels 1.864,3 que es van acumular al juny, segons l’informe mensual fet públic ahir. El total correspon a 529,3 milions del rendiment obtingut i 447,4 milions provenen de les aportacions excedents de la branca de jubilació de les cotitzacions dels assegurats de la CASS.
L’entitat indica que l’augment dels fons ha estat possible pel rendiment de les inversions del 2,69% que s’ha assolit aquest any. L’informe explica que la rendibilitat al juliol ha estat positiva, “impulsada pel bon comportament de la renda variable i l’apreciació del dòlar”. La renda fixa, assenyalen, també ha contribuït positivament a la rendibilitat, amb els bons d’empreses compensant les lleugeres caigudes en preu del deute sobirà.
L’augment ha estat possible pel rendiment de les inversions del 2,69%
El fons exposa que la cartera d’inversions està repartida en un 63,7% en renda fixa i monetària, un 29,8% en renda variable i un 6,5% en altres actius. El rendiment dels últims 12 mesos ha arribat al 5,82% i al 22,92% els últims cinc anys.
L’entitat recalca que la rendibilitat acumulada a llarg termini dels diners per a les pensions supera la inflació andorrana, tal com fixa la llei, ja que des del 2012 la rendibilitat ascendeix al 44,7% i la inflació al 23,9%.