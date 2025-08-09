Mobilitat
Dos quilòmetres de cua per sortir del país
Les retencions s'han començat a produir a les 10 hores al riu Runer
La frontera hispanoandorrana està registrant cues tant d'entrada com de sortida al país des de primera hora d'aquest dissabte. Segons ha informat el servei de Mobilitat a través de les seves xarxes socials, les retencions s'han començat a produir a les 10 hores al riu Runer, unes cues de sortida que han arribat fins als dos quilòmetres. Aquestes també es van produir durant el vespre de divendres, coincidint amb l'operació sortida dels caps de setmana d'agost. Les esperes per entrar al Principat també s'han produït a partir de la Farga de Moles, per l'N-145.
D'altra banda, també s'han produït cues per la RN-22, és a dir, per la frontera francoandorrana. Tot i que aquestes són intermitents, els pics han coincidit al matí i durant el migdia d'aquest dissabte. A més, cal destacar que les retencions han estat just en el pas fronterer i no han afectat les carreteres franceses.