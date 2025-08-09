SUCCESSOS
Dos motoristes van resultar ferits ahir en dos accidents, a Encamp i a Canillo
Dos motoristes van resultar ferits ahir al migdia en sengles accidents de trànsit a la carretera general 2, un a l’altura d’Encamp i l’altre a Canillo. Segons va informar la policia, el primer sinistre, a la parròquia encampadana, es va produir pels volts de les dotze del migdia. El succés va implicar dos vehicles, una motocicleta i una furgoneta, ambdós amb matrícula andorrana. Fins al lloc dels fets es van desplaçar els serveis d’emergència, que van atendre el conductor de la motocicleta. Un home de 35 anys va ser traslladat a l’hopital, on el van atendre fins que va ser donat d’alta, tal com van informar els serveis mèdics.
El sinistre a Canillo es va produir pels volts de dos quarts d’una del migdia i també va implicar una motocicleta, amb matrícula andorrana, i una furgoneta, amb matrícula francesa. El motorista, un resident de 53 anys, va resultar ferit i també va ser traslladat a l’hospital, on va ser donat d’alta.