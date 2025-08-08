Successos

Tres turistes detinguts amb cocaïna i MDMA

Dos dels arrestats van ser interceptats a la frontera del riu Runer

Un cotxe de la policia.ARXIU

La policia ha detingut tres turistes al llarg d’aquesta setmana per possessió de substàncies estupefaents en diferents punts del territori.

El primer arrest es va produir dilluns a Andorra la Vella, quan un jove turista de 18 anys va ser sorprès amb una pastilla d’MDMA durant un registre. El segon cas va tenir lloc dijous a la frontera hispanoandorrana, on els agents van intervenir 1,5 grams de cocaïna a un home de 45 anys que pretenia accedir al país amb el seu vehicle particular.

La tercera detenció s’ha produït aquesta matinada de divendres, a les 00.10 hores, també a la frontera del riu Runer. En aquest cas, una turista de 32 anys que viatjava en un autobús de línia regular va ser interceptada amb 1,7 grams de cocaïna.

