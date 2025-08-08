CINEGÈTICA
La Setmana de l’isard atrau la meitat de caçadors que l’any passat
La nova normativa ha comportat un canvi en el sistema d’inscripció i l’atorgament d’anelles
La comissió de seguiment de la caça, encapçalada pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, es va reunir ahir per aprovar els plans de caça de l’isard per al 2025. La trobada, la primera que es fa sota el paraigua de la nova Llei de caça i el reglament associat, va constatar una caiguda important en el nombre de sol·licituds per participar en la Setmana de l’isard: enguany se n’han presentat 394, gairebé la meitat de les registrades l’any anterior.
Aquest descens s’explica, segons el mateix Govern, per les novetats normatives aplicades enguany. Per primera vegada, els caçadors poden inscriure’s en la modalitat individual o en colla, i les anelles de caça són personals i intransferibles. Aquest nou sistema pretén garantir una gestió més justa i tècnica de l’activitat cinegètica, així com reforçar la responsabilitat individual en la pràctica de la caça.
Malgrat la davallada en les sol·licituds, els recomptes efectuats recentment pel cos de banders amb la participació de caçadors apunten una població d’isards estable i saludable, amb un total de 1.409 exemplars, una xifra pràcticament idèntica a la dels dos anys anteriors. Això ha permès validar un total de 223 captures per a la temporada: 201 en terreny cinegètic comú, vuit al vedat de Xixerella i 14 als vedats de Ransol i Sorteny.
La setmana de la caça de l’Isard serà del 14 al 21 de setembre
La Setmana de caça en terreny cinegètic comú es desenvoluparà del 14 al 21 de setembre, mentre que en els vedats tindrà lloc entre el 22 de setembre i el 9 de novembre, en períodes de quinze dies. El sorteig de les llicències es farà el 19 d’agost i les anelles es podran recollir a partir de l’1 de setembre, un cop efectuat el pagament.
La comissió també va posar en valor l’estabilitat de la població d’isards al país, amb una cabana sana i sostinguda en el temps, que confirma la bona gestió del recurs cinegètic. Aquest equilibri permet continuar aplicant polítiques de caça regulada, amb una visió a llarg termini centrada en la sostenibilitat ambiental.
A més, s’ha validat el pla de caça del vedat d’Enclar, on s’han registrat 290 isards. En aquest espai s’autoritzen 38 captures selectives i dues de trofeu mascle, també sotmeses al sorteig del 19 d’agost.
Pel que fa a altres espècies, el Govern ha celebrat recentment els sortejos dels plans de caça del cabirol i del mufló. Els resultats es publicaran el 13 d’agost al BOPA. A més, els caçadors podran sol·licitar segones anelles en determinades condicions, a partir del desembre.
Com a novetat destacada, les llicències especials de caça s’associen automàticament al permís de caça per a l’espècie corresponent. Per a la resta de modalitats cinegètiques, caldrà fer la sol·licitud per via telemàtica o presencialment. A més, els titulars del carnet de caçador poden obtenir el permís de forma gratuïta per a la temporada 2024-2025.
Amb aquests canvis, el Govern reforça un model de caça sostenible, transparent i fonamentat en criteris tècnics. La reducció de sol·licituds reflecteix l’impacte de la nova normativa.