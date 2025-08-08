BANCA
Scale Lab de Creand inverteix en la biotecnològica Pack2Earth
Scale Lab Andorra, el programa d’inversió de Creand Crèdit Andorrà, ha participat en la darrera ronda d’inversió de Pack2Earth, una start-up espanyola especialitzada a desenvolupar materials compostables per substituir el plàstic d’origen fòssil a la indústria de l’empaquetatge. “La inversió en Pack2Earth referma l’aposta de Creand per la innovació i la sostenibilitat, dues línies de treball prioritàries que l’entitat desenvolupa a través del pla estratègic 2024-2026”, va assegurar Robert Sanz, responsable d’inversions estratègiques i alternatives de Creand Crèdit Andorrà.
La cofundadora i CEO de l’start-up, Françoise de Valera, assenyala que l’entrada de capital privat, per valor d’1,6 milions d’euros aconseguits entre les diferents entitats que hi han participat, “ens permetrà intensificar l’activitat comercial en mercats estratègics i continuar avançant en el programa d’R+D”.