Rutes temàtiques al Museu de l'Automòbil
Les noves ofertes de la visita connecten amb grans relats històrics i socials
El Museu Nacional de l'Automòbil ofereix a partir d'aquest mes tres rutes temàtiques amb temàtiques que connecten el món dels vehicles amb grans relats històrics i socials, segons informa el ministeri de Cultura. La ruta L'automòbil en rodes de guerra mostra una mirada a la funció dels vehicles en conflictes bèl·lics i com els grans episodis de guerra "han marcat l'imaginari col·lectiu i s'han reflectit en l'univers automobilístic".
La proposta La història de la dona i l'automòbil. Discurs en clau de gènere fa un recorregut per donar visibilitat al paper de les dones en la història de la mobilitat, "trencant els estereotips de gènere d'un món aparentment masculinitzat", indica el comunicat. I la tercera ruta al museu situat a Encamp s'anomena Automobilisme, evolució tecnològica i velocitat per explicar la passió per les curses automobilístiques i el progrés tècnic en la recerca de la velocitat.
Els visitants poden seguir les rutes en català, castellà, francès i anglès de manera autònoma i també s'ofereixen visites guiades per a grups, assenyala el ministeri.