Mobilitat
Retencions de sortida per la frontera espanyola
Les cues s'allarguen al voltant dels dos quilòmetres
Les retencions continuen sent una constant durant els mesos d’estiu a Andorra. Segons ha informat mobilitat, aquest dijous a la tarda s'han registrat cues importants per sortir del Principat en direcció cap a Espanya. Les congestions arriben fins als dos quilòmetres, des de la CG-1 a l’altura del centre comercial Epizen i s’allarguen fins passat el punt fronterer de la Farga de Moles.
Aquests tipus de cues són habituals en períodes de major afluència turística, especialment en operacions sortida i retorn, i afecten principalment la frontera amb Espanya.