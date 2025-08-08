DADES DELS ÚLTIMS TRES MESOS
Només tres de cada deu habitatges venuts són per a inversors de fora
Dels 586 immobles traspassats entre l’abril i el juny, 165 han anat a mans de capital estranger, mentre que 421 han estat per a residents
El negoci immobiliari sovint es relaciona amb la inversió estrangera, però les dades de l’últim trimestre dibuixen un escenari força diferent: només el 30% dels habitatges venuts els últims tres mesos han acabat en mans de capital forà. Així ho van confirmar fonts oficials a partir de les dades publicades ahir per Estadística. Les xifres mostren un increment tant en la venda com en els seus preus, que s’han disparat un 16% durant el segon trimestre de l’any.
En els darrers mesos s’han venut 586 béns immobles –entre pisos, habitatges unifamiliars i edificis–, una xifra que representa un augment del 71,8% respecte al mateix període del 2024 (abril-juny). D’aquest total, 165 operacions (28,16%) han estat protagonitzades per inversors estrangers, mentre que les 421 restants han estat adquirides per capital nacional. Segons el mateix informe, les transaccions immobiliàries totals han crescut un 45,5%, passant de 365 a 531. Aquesta evolució, tal com apunten les fonts, reflecteix el bon moment de l’economia andorrana, que afavoreix l’accés a la compra d’habitatges per part de residents.
Entre els factors que han contribuït a aquest dinamisme destaquen les condicions més favorables dels crèdits hipotecaris, com ara la davallada dels tipus d’interès. També han tingut incidència algunes mesures incloses a la Llei òmnibus, com ara l’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) per a la compra d’un primer habitatge per valor inferior als 600.000 euros.
El metre quadrat s'enfila
Independentment de l’origen del capital, l’increment del nombre d’operacions ha anat acompanyat d’un nou encariment del metre quadrat, que ha assolit els 4.498 euros. Aquesta xifra suposa un augment de 607,7 euros respecte als 3.890,3 del mateix trimestre de l’any anterior, és a dir, una pujada del 15,6%. En comparació amb el primer trimestre del 2025, la pujada ha estat del 4,5%.
Pel que fa al valor global de les transaccions, les operacions immobiliàries del segon trimestre han implicat la transmissió de 1.663 béns immobles per un valor total de 333,7 milions d’euros. Això representa gairebé un 60% més que fa un any, quan es van transmetre 975 béns per un valor de 209,8 milions.
La major part del volum correspon a la venda d’habitatges, amb un import de 229,3 milions d’euros –un 89,4% més que els 121 milions del mateix període del 2024. També s’han venut 719 terrenys i places d’aparcament, 292 més que l’any passat, per un valor total de 94,1 milions (davant els 82,8 milions anteriors). La resta d’operacions han estat 15 locals comercials i naus industrials, valorats en 6,5 milions, i 343 altres construccions, que sumen 3,7 milions.
En total, la superfície transmesa ha estat de 127.836 metres quadrats, davant els 111.399 del segon trimestre del 2024. En el cas concret de pisos, la superfície ha crescut un 63%.
L'AUGMENT DE L'ACTIVITAT IMMOBILIÀRIA ÉS UN FENOMEN EN EXPANSIÓ A TOT EUROPA
A França, el nombre de transaccions també va a l’alça. Segons dades del març del 2025, s’han registrat 880.000 operacions en els darrers dotze mesos, un augment del 6% respecte al setembre de l’any passat. Les vendes d’habitatges antics han crescut un 8% durant el primer semestre, amb increments espectaculars a ciutats com Nimes (+71%) i Estrasburg (+29%). Els preus també comencen a pujar, un 0,5% segons l’índex INSEE-Notaris.
En l’àmbit global, Europa continua atraient inversió immobiliària. Espanya lidera aquest creixement amb un augment del 26% en inversió immobiliària durant el segon trimestre d’aquest any.