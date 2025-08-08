PARAPÚBLIQUES
Meritxell Cosan seguirà almenys un any més al capdavant de l’hospital
Es va incorporar el setembre del 2023 al càrrec per un període inicial de dos anys
La relació contractual de Meritxell Cosan amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) es prorroga almenys un any més. Estan a punt de complir-se els dos anys inicials als quals es va comprometre la metgessa amb la institució, un vincle que preveu que un cop transcorregut aquest període hi hagi renovacions tàcites anuals si és que les dues parts hi estan d’acord. Un dels motius principals de Cosan per seguir en el càrrec, segons fonts coneixedores, és que la direcció té entre les mans la negociació per a la renovació del conveni col·lectiu amb el comitè d’empresa, un procés que vol culminar i que ha estat una de les qüestions que han marcat el darrer any de les relacions entre direcció i personal. L’elecció d’un nou òrgan de representació dels treballadors va desencallar les converses, que van iniciar-se a final de juny.
Les directrius del ministeri de Finances respecte a l’elaboració dels pressupostos del 2026, demanant contenció, ha generat inquietud respecte a l’impacte que pot tenir en les retribucions del personal del SAAS. Però fonts properes a la direcció hospitalària apunten que la despesa en salaris no es veurà compromesa. Una altra cosa és si podran materialitzar-se les demandes que s’han rebut i que reclamen beneficiar-se d’una revisió salarial similar a la dels funcionaris, és a dir, increments lineals de les retribucions. Es tractaria d’una reclamació que es considera complicada d’executar. Però cal recordar que un dels compromisos de la direcció encapçalada per Cosan és que els treballadors recuperin els DPO –el plus tipus GAdA que s’aplicava al personal sanitari fins a la suspensió– amb la renovació del conveni col·lectiu que ara es negocia.
El pressupost de l’òrgan gestor de l’hospital, el Cedre i la xarxa de centres d’atenció primària miraria d’adaptar-se a les directrius del Govern endarrerint projectes que no es consideren imprescindibles, en què l’execució no ha de ser a curt termini. Però les fonts consultades recorden que s’estan assumint més serveis i que això va acompanyat d’un creixement, també en matèria de personal. La parapública té uns 1.400 treballadors.
Cosan es va incorporar a la direcció del SAAS el setembre del 2023. La ginecòloga era la cap de l’especialitat mèdica a l’hospital i també presidia el Col·legi de Metges.