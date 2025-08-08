ESTADÍSTICA
Les matriculacions són un 20% superiors al juliol passat
La matriculació de 514 unitats El mes de juliol prova l’increment de la venda de vehicles. Un fet que suposa una variació percentual del 19,6% més respecte a les 430 del juliol del 2024, segons publica Estadística. La variació més important s’ha registrat en la categoria de camions i camionetes, que ha passat de 41 a 52, xifra que representa un augment del 26,8%. Els turismes han augmentat en 57 unitats, passant de 282 a 339, i les motocicletes i ciclomotors han pujat de 96 a 114. L’informe detalla que de les 514 matriculacions, 383 corresponen a vehicles nous i 131 a vehicles importats de l’estranger. L’acumulat des del gener fins al juliol ha estat de 3.100 matriculacions, un 7% més que al mateix període de l’any anterior, quan es van registrar 2.986 vehicles.