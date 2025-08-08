TURISME
L’ocupació hotelera del juliol tanca amb xifres del 66%
Les dades s’han incrementat un 1,52% respecte a les de l’any passat
L’ocupació hotelera del mes de juliol es manté en xifres similars a les del 2024. I és que els establiments hotelers del país van registrar una ocupació mitjana del 66,18% durant el mes passat, segons les dades facilitades per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Es tracta d’una xifra que representa un increment de l’1,52% respecte al mateix període de l’any passat, quan es va tancar amb un 64,66%.
Les previsions d'ocupació per al mes d'agost avacen amb certa lentitud
Des de l’entitat valoren “positivament” els resultats, especialment tenint en compte un període posthivernal, que qualifiquen d’“irregular”. La Unió Hotelera manifesta que els diversos esdeveniments culturals, musicals, esportius i turístics, com ara el Cirque du Soleil, l’UCI Copa del Món la Massana o el Festival de jazz d’Escaldes, així com les festes majors celebrades arreu del territori, han estat “molt importants per aconseguir aquests resultats”. L’informe de la UHA també destaca una distribució equilibrada de l’ocupació entre totes les parròquies, si bé les centrals i Encamp han experimentat un creixement superior a la mitjana.
Previsions de l'agost
La Unió Hotelera manté una actitud prudent per a l’agost. Les previsions “avancen amb certa lentitud” i, segons indiquen, caldrà tenir en compte les reserves de darrera hora. A 4 d’agost l’ocupació se situava al 57,10%.