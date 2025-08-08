PATRIMONI
L’excavació a l’orri d’estany Forcat destapa dues peces
La segona campanya d’excavació arqueològica a l’orri d’estany Forcat, que dona continuació a les excavacions fetes el 2023, finalitza aquesta setmana, segons ha informat Govern a través d’un comunicat. Durant els treballs s’han pogut documentar una munyidera i una cabana, amb el seu perímetre i una llar de foc, que segons les primeres hipòtesis podria correspondre a l’edat moderna, entre els segles XVI-XIX.
L’orri va ser construït sobre les restes d’un establiment productiu, entre els segles XII i XIII, i que es caracteritza per importants estructures de combustió, en curs d’excavació.
Al túmul del Cubil s’han dut a terme dues operacions que han permès recuperar les restes d’un pal de fusta, amb una llargada d’uns 80 centímetres. Segons l’equip encarregat, es tracta d’una troballa excepcional, ja que “no és habitual la conservació de fustes no carbonitzades”.