REPORTATGE
Un fulard per al Copríncep
Els monitors de les colònies de Canillo s’interessen pels idiomes que parla el bisbe d’Urgell i els països on ha viscut
Les colònies d’AINA van rebre ahir un visitant molt especial: monsenyor Josep Lluís Serrano-Pentinat, Copríncep d’Andorra i bisbe d’Urgell. El prelat va encoratjar els monitors a donar continuïtat a la tasca educativa. Reunits a l’amfiteatre de Roc del Quet, Serrano-Pentinat va saludar els 205 nois i noies d’entre sis i 17 anys que participen en les colònies. Els infants i joves van cantar nombrosos temes del cançoner d’AINA. Serrano-Pentinat va valorar-ne molt positivament les lletres i va recordar, en el dinar posterior, que ensenyar als nens a llegir –en una etapa anterior va ser mestre de primària– “és donar-los ales”. Durant l’àpat, el bisbe va ser obsequiat amb el fulard quadricolor d’AINA, tot verd maragda amb una franja amb els tres colors de la bandera andorrana.
En la conversa amb els monitors, alguns joves van interessar-se en els requisits per ser capellà. També van preguntar-li pels idiomes que parla amb fluïdesa –italià, castellà, català i portuguès– i pels llocs on ha viscut. El prelat va néixer a Tivissa, a la comarca catalana de la Ribera d’Ebre. Després de servir com a capellà en diverses parròquies de la província de Tarragona, va viure i estudiar a Roma durant dos anys, on més endavant va doctorar-se en teologia. Abans de venir a la Seu d’Urgell per assumir les funcions de bisbe, va exercir diversos càrrecs per a la Santa Seu a Moçambic, Nicaragua i el Brasil. La conversa amb els joves va ser distesa. Serrano-Pentinat va parlar amb tots i cadascun dels instructors. Després de l’àpat, les cuineres tampoc van dubtar a sortir a saludar el prelat.
Aquest ha estat un any de celebracions a AINA. Fa un mes l’equip de monitors i monitores d’AINA va organitzar un homenatge sorpresa a mossèn Ramon, fundador i ànima del centre, en reconeixement de la seva trajectòria educativa i social a Andorra. En l’acte el cap de Govern, Xavier Espot, va atorgar-li l’Orde de Carlemany. Més de 25.000 infants han passat per AINA des que el projecte va posar-se en marxa el 1982.