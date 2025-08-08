CASS
El fons de reserva de jubilació suma 25 milions i augmenta a 1.889 milions
La rendibilitat de les inversions ha estat del 2,96% en l'any
La guardiola de les pensions de la CASS segueix amb una tendència a l'alça i ha tornat a créixer durant el mes de juliol. El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha sumat 25 milions durant el mes passat i s'enfila als 1.889,1 milions, des dels 1.864,3 que es van acumular al juny, segons l'informe mensual fet públic avui. El total correspon a 529,3 milions del rendiment obtingut, i 447,4 milions provenen de les aportacions excedents de la branca de jubilació de les cotitzacions dels assegurats de la CASS.
El fons de pensions suma 9 milions i augmenta a 1.864 milions
L'entitat indica que l'augment dels fons ha estat possible pel rendiment de les inversions del 2,69% que s'ha assolit durant aquest any. L'informe explica que la rendibilitat al juliol ha estat positiva "impulsada pel bon comportament de la renda variable i l'apreciació del dòlar". La renda fixa, assenyalen, també ha contribuït positivament a la rendibilitat, amb els bons d'empreses compensant les lleugeres caigudes en preu del deute sobirà.
El fons exposa que la cartera d'inversions està repartida en un 63,7% en renda fixa i monetària, un 29,8% en renda variable i un 6,5% en altres actius. El rendiment dels últims 12 mesos ha arribat al 5,82% i al 22,92% els últims cinc anys.
L'entitat recalca que la rendibilitat acumulada a llarg termini dels diners per a les pensions supera la inflació andorrana, tal com fixa la llei, ja que des del 2012 la rendibilitat ascendeix al 44,7% i la inflació a 23,9%