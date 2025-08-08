Successos
Ferits dos motoristes en dos accidents a Encamp i Canillo
En ambdós sinistres s'han vist implicades dues furgonetes
Dos motoristes han resultat ferits aquest divendres al migdia en sengles accidents de trànsit a la carretera General, 2, un a l'altura d'Encamp i l'altre a Canillo. Segons ha informat la policia, el primer sinistre, a la parròquia encampadana, s'ha produït al voltant de les 12 hores i ha implicat una motocicleta i una furgoneta, ambdós amb matrícula andorrana. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els serveis d’emergència, que han atès el conductor de la motocicleta, un home de 35 anys, i l’han traslladat a l’hospital, on ha estat donat d'alta, segons han informat els serveis mèdics.
El sinistre a Canillo s'ha produït al voltant de les 12:30 hores, i també ha implicat una motocicleta, amb matrícula andorrana i una furgoneta, amb matrícula francesa. El motorista, un resident de 53 anys ha resultat ferit, i ha estat traslladat a l'hospital on ha estat donat d'alta.