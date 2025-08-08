INFRAESTRUCTURES
FEDA implementa millores en el control del cabal del riu a Ràmio
FEDA ha posat en marxa un projecte per millorar el control del cabal del riu a la zona de la presa de Ràmio, ubicada al riu Madriu. Aquesta infraestructura condueix l’aigua a través d’un canal cap al llac d’Engolasters i també disposa d’una sortida que retorna l’aigua al riu per preservar-ne el cabal ecològic. L’actuació s’ha centrat en aquest punt de retorn, incorporant un sistema de control remot per millorar la gestió de la comporta, mitjançant la instal·lació d’un motor.
Aquesta actuació té com a objectiu millorar la gestió del cabal del riu i evitar riscos operatius, especialment durant la tardor, quan és més freqüent l’acumulació de restes naturals que poden obstruir la sortida de l’aigua. Fins ara, el sistema disposava d’una càmera que permetia visualitzar l’estat de la comporta de pas de l’aigua i, en cas de detectar-se acumulacions, les tasques de desembossament es feien manualment.