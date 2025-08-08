Policia
Controlats quatre conductors per circular sota els efectes de l'alcohol
Els arrestats són homes que conduïen amb taxes d'entre 1,25 i 2,25
La policia ha detingut aquesta setmana quatre conductors per circular sota els efectes de l’alcohol. Segons ha informat el cos d’ordre, tots els implicats són homes d’entre 33 i 64 anys que van ser controlats mentre conduïen turismes amb taxes d’alcoholèmia superiors a l’establert legalment.
Les proves d’alcoholèmia van registrar valors que oscil·laven entre 1,25 i 2,25 grams per litre de sang, taxes per sobre del límit legal permès. Les detencions es van dur a terme en diferents punts del país durant els controls rutinaris de circulació.
Altres detencions
La policia va detenir dissabte passat un home de 29 anys, no resident al país, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Els fets van tenir lloc durant un control rutinari, quan els agents van aturar el vehicle en què viatjava l’individu. En el moment de la identificació, l’home va presentar un permís de conduir estranger, però els efectius del cos d’ordre van detectar indicis de manipulació en el document. Després de les comprovacions pertinents, la Policia va confirmar que el permís presentava dades alterades, motiu pel qual l’home va ser immediatament arrestat.