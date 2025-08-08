UN PROJECTE QUE VA ARRENCAR FA DEU ANYS
Centre d’alt rendiment esportiu en suspens
La segona fase de l’obra de condicionament de l’edifici de Sud Radio està aturada
L’Icònic, el centre d’alt rendiment esportiu promogut per Bomosa i en què s’ha de reconvertir l’antic edifici de Sud Radio al cap del port d’Envalira, travessa un moment complex. Aquest 2025 havia de ser l’any de la posada en funcionament –va ser la data que es va donar el 2023–, però no serà ni de bon tros així, com ja va apuntar el Diari a l’abril. El problema és que s’ha d’iniciar la segona fase de les obres, però està aturada, sense una data de represa dels treballs. S’estaria buscant nou finançament, nous inversors, per impulsar una obra que es va pressupostar al seu dia en 22 milions. Ara és possible que la xifra estigui desfasada.
Aquesta indefinició genera inquietud en el comú d’Encamp, tal com va expressar la cònsol major, Laura Mas, a la darrera sessió de consell de comú. La corporació està duent a terme obres d’urbanització a la zona, per portar la xarxa d’aigua potable o el clavegueram fins al cap del port; per a l’Icònic, però també per a l’estació, hotels o altres edificacions de la zona, va puntualitzar Mas. Prèviament, s’hi ha fet el vial d’accés, que ha costat 1,5 milions, i que el Govern ha rescabalat a la corporació. La cònsol va defensar que les administracions han complert els compromisos i va emplaçar el Govern a moure fitxa perquè, va recordar, és el Govern qui va donar la concessió i qui hauria d’interessar-se sobre com està avançant el projecte. Per al comú, va deixar clar, la proposta té el mateix interès que el primer dia perquè s’alinea amb la política d’atracció d’estades esportives professionals. Però va defensar que és una iniciativa d’interès nacional.
Es va pressupostar en 22 milions i s’estaria buscant nova inversió
No és la primera vicissitud que afecta un projecte que va arrencar l’any 2015, quan el Govern liderat per Toni Martí va plantejar un nou ús per a l’històric edifici. L’any següent es va impulsar el concurs per adjudicar la concessió i s’hi va presentar una única oferta, la de Bomosa, que en va resultar adjudicatària. Però el desenvolupament de l’equipament va estar aturat quatre anys a conseqüència del plet interposat per Saetde, que va arribar al Constitucional. El 2021 el Govern va retirar maquinària per poder iniciar els treballs. El 2022 transcendia la incorporació de Saetde al projecte i l’impuls, aquell cop sí, de l’obra. I s’ha executat una primera fase, però l’Icònic està ara mateix en un impasse que genera dubtes respecte al futur. El 2023 es va fer una presentació per exposar les característiques de l’equipament. El 2024 s’hi va incorporar David Astrié per liderar-lo, però va renunciar-hi el mes d’abril passat.