Andorra Telecom alerta d'un intent de 'phishing'

La companyia demana no clicar l'enllaç ni introduir les dades personals

El missatge fraudulent

Redacció
Andorra la Vella

Andorra Telecom ha detectat un nou intent de 'phishing 'que afecta alguns dels seus clients. Diverses persones han rebut un SMS fraudulent que els redirigeix a la pàgina web http://andorrat.vip, aparentment vinculada a l’operadora.

L’enllaç és fals i l’objectiu del missatge és robar dades personals dels usuaris, com ara contrasenyes o dades bancàries. L’empresa ha advertit a través de les seves xarxes socials que no s’ha d’accedir a l’enllaç ni facilitar cap informació personal. 

