Meteorologia
Avís groc per tempestes intenses aquesta tarda a tot el país
Els ruixats dispersos no faran baixar les temperatures
El Servei Meteorològic d'Andorra ha activat avís groc per risc de tempestes intenses que afectarà tot el territori entre les 15 i les 21 hores d’aquest divendres. La previsió respon al desplaçament d’una petita pertorbació sobre la península Ibèrica, que afavorirà un augment de la inestabilitat atmosfèrica i el creixement de nuvolades durant la tarda. Aquesta situació donarà lloc a ruixats dispersos acompanyats de tempesta.
Tot i aquest episodi, les temperatures no experimentaran un descens significatiu. Així doncs, l'avís groc per calor extrema es mantindrà vigent fins diumenge, tal com ja va advertir ahir el servei meteorològic. Aquest divendres es manté com el dia més càlid de la setmana, amb màximes que podrien assolir els 36 graus en alguns punts del país.
Els serveis d’emergència recomanen extremar la precaució, especialment en activitats a l’aire lliure, davant la possibilitat de tempestes sobtades o descàrregues elèctriques.