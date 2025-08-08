Estadística
Afers Socials destina més de 2 milions d'euros a 1.375 pensions de solidaritat
Els beneficiaris de jubilacions no contributives del primer trimestre han estat 12 persones
El ministeri d'Afers Socials ha destinat un total de 2.211.615,02 euros a les pensions de solidaritat per a la gent gran, que es donen per completar la jubilació fins arribar al salari mínim durant el primer trimestre de l'any. Les dades publicades per Estadística indiquen que 932 prestacions han estat per a dones i la nacionalitat majoritària és l'espanyola, amb 712 persones del total, 327 són andorranes, 156 portuguesos, 41 francesos i 140 d'altres nacionalitats. Un 87,8% dels beneficiaris tenen entre 65 i 85 anys i Andorra la Vella és la parròquia amb més residents que cobren aquesta prestació.
El recull informa que el Govern s'ha et càrrec d'11.756,88 euros durant el primer trimestre d'enguany per pagar 12 pensions no contributives, que reben 8 andorrans i 4 espanyols. Tots els beneficiaris són majors de 95 anys, la majoria són dones i resideixen a Andorra la Vella.
Estadística exposa a més les dades de prestacions de solidaritat del mateix període, que s'han atorgat a 380 beneficiaris, amb un import total d'1.271.793,58 euros. Un total de 216 persones són andorranes, 208 s'han concedit a dones i la majoria (51,1%) es concentra entre els 46 i els 65 anys.