MOBILITAT
La Vuelta provocarà talls de trànsit el 28 i el 29 d’agost
La Vuelta provocarà afectacions al trànsit al seu pas pel Principat els dies 28 i 29 d’agost. Dijous 28 els ciclistes accediran al país per la frontera del riu Runer i recorreran Sant Julià, Andorra la Vella, Escaldes, la Massana i Pal. El pas dels corredors està previst a partir de les 16.33 hores, segons s’informa al BOPA, i la circulació s’interromprà una hora abans. El trànsit entre Pal i la meta quedarà restringit a partir de les 12 hores només per a vehicles autoritzats.
Divendres 29 d’agost es tallarà el trànsit a la CG-1 i les avingudes principals de la capital i de Sant Julià entre les 11.30 i les 12.30 hores. La sortida dels corredors està prevista a les 12 hores des de l’avinguda Tarragona. El pas de la Vuelta també afectarà els aparcaments descoberts del Parc Central i de Prada Guillemó, que romandran tancats del 26 al 29 d’agost per al muntatge i operativa de l’esdeveniment.